Российские власти намерены уменьшить количество мигрантов в строительной сфере

Мигрантов должны заменить россияне из близлежащих областей. Об этом Сергей Собянин сказал на строительной площадке одного из домов, возводимого по программе реновации на Бауманской улице. «Другого качества люди нужны» – цитирует мэра Интерфакс. Он обратился к генеральному директору фирмы подрядчика концерна Крост Алексею Добашину, призвав его увеличивать зарплаты, наращивать производительность труда и механизировать процесса, который должен стать более индустриальным.

По мнению городского главы, часть отделочных работ можно делать уже на заводе. Добашин отрапортовал, что за последний год количество иностранцев на стройках уменьшилось на 15 процентов, а зарплата может достигать 150 тысяч рублей в месяц. Сергей Собянин добавил, что эта зарплата для россиян, а не для мигрантов.

Программа реновации была принята в 2017 году. Она предполагает переселение в новые дома миллиона москвичей.