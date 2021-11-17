Из законопроекта исключили норму, по которой полицейские не несут ответственности за действия при исполнении

Из законопроекта, подготовленного правительством, исключили норму, по которой полицейские не несут ответственности за действия, совершенные при исполнении. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на проект поправок, подготовленный профильным комитетом нижней палаты Госдумы. Кабинет министров внес законопроект о расширении полномочий сотрудников силовых структур минувшей весной. Он дает право полицейским скрывать бесхозные машины, оцеплять территории и проникать в дома, где могут находиться подозреваемые.