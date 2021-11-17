Правительство Молдовы выступает за вступление республики в Евросоюз – министр иностранных дел Попеску

Правительство Молдовы выступает за вступление республики в Евросоюз. Об этом сообщил в эксклюзивном интервью радиостанции «Эхо Москвы» вице-премьер и министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Нику Попеску.

«Наше правительство за вступление в Евросоюз. Мы хотим трансформировать Молдову в нормальное европейское государство. Этого ожидает наше население от нас. Это длинный процесс, это сложный процесс, но мы хотим туда двигаться», — сказал он.