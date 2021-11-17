В Кремле считают возможной очередную встречу глав России, Армении и Азербайджана

Это сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, для этого необходимо согласие всех трех сторон.

Обстановка на границе Армении и Азербайджана вновь серьезно обострилась несколько дней назад. Сегодня Баку сообщил о семерых погибших в боях, а Армения об одном погибшем и 24 пропавших без вести. Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал понять, что настроен решительно.

Баку обвиняет в провокации Ереван, сказал пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана Айнар Эйвазов.

Сегодня Европейский союз призвал Баку и Ереван заняться всеми нерешенными вопросами.