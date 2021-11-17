Польский оператор трубопровода «Дружба» утверждает, что национальная система перекачки нефти полностью защищена и работает непрерывно. Такие комментарии появились после того, как Белоруссия ограничила поставки в Польшу.

Компания «Гомельсктранснефть» объяснила это внеплановым ремонтом, который продлится несколько дней. Об этом было объявлено на фоне острого миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши. Руководитель Белоруссии Александр Лукашенко ранее угрожал Европе перекрыть газ в ответ на санкции.