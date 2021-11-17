Госкорпорация «Роскосмос» и американское космическое агентство NASA договорились о возобновлении перекрестных полетов

Пока текст документа о взаимном сотрудничестве согласовывается в правительстве. Вопрос стоит именно в плане утверждения формулировок в документах, а не в технических возможностях, сообщил агентству «Интерфакс» исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

Система перекрестных полетов действовала на Международной космической станции до 2011 года. Тогда американские и российские космонавты получали места на космических кораблях обеих стран. Однако затем доставлять экипажи на станцию стала только Россия. В прошлом году американское космическое агентство NASA сообщило, что ведет переговоры о возобновлении перекрестных полетов, а в октябре текущего года предложило также проводить совместные тренировки космонавтов.

Пока идет согласование документов четыре российских астронавта уже отобраны для подготовки к полетам на корабле Crew Dragon американской компании SpaceX. Однако список неокончательный, его может скорректировать профильная российская госкомиссия.