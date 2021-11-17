Россия де-факто приостановила свободную торговлю молдавскими товарами – министр иностранных дел Молдовы Попеску

Вице-премьер и министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Нику Попеску обвинил Россию в том, что она «де-факто приостановила действие свободной торговли на молдавские товары». Об этом он заявил в эксклюзивном интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«У нас на бумаге с Россией должна быть зона свободной торговли. Де-факто российская сторона приостановила действие свободной торговли на молдавские товары. Мы хотим, чтобы российская сторона вернула свободную торговлю молдавскими товарами», — отметил Н.Попеску.

Он добавил, что обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым «возврат и возможную разблокировку молдавских продуктов». «Но нам нужно проработать все это более детально», — заключил Н.Попеску.