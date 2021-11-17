Мурашко: Еще две вакцины от коронавируса проходят в России доклинические исследования

Это сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он не привел никаких деталей, лишь отметил, что данные препараты направлены на тот же принцип действия, что и другие вакцины.
2021-11-17T15:33:22+03:00
2021-11-17T15:33:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 17 ноября 2021
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