Политолог: Встреча главы Пентагона с министром обороны Украины говорит о заинтересованности в отношениях ведомств

Встреча главы Пентагона Ллойда Остина с министром обороны Украины Алексеем Резниковым свидетельствует о заинтересованности США в прямых отношениях между главами ведомств. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» украинский политолог Тарас Березовец.

«Что касается встречи с новым министром, с Алексеем Резниковым — это свидетельствует о том, что в Вашингтоне придают особое значение не просто контактам с Киевом, а установлению прямых отношений между главами оборонных ведомств. <...> До последнего президент Зеленский, его представители, отрицали концентрацию российских войск на границах с Украиной. Новый министр обороны Украины сразу же после назначения, на следующей неделе сам отправился на Донбасс, на линию соприкосновения. Очевидно в Вашингтоне смотрят с большим оптимизмом сейчас на назначение нового главы оборонного ведомства», — сказал он.

Т.Березовец отметил, что в США оценивают вероятность вторжения российских войск в Украину.

«Контакты по линии министерства обороны Украины и США в последнее время резко интенсифицировались в ходе недавнего визита в Украину глава Пентагона озвучил новую расширенную программу сотрудничества и оборонной помощи. В Киев на этой неделе был привезена очередная партия американской военной помощи, 80 тонн боеприпасов, о чем сообщило посольство США в Украине. На фоне нарастания эскалации на границе России и Украины и концентрации стотысячной российской группировки всего лишь в 250 километрах от границы с Украиной Вашингтон и другие союзники предпринимают усилия для избежания возможного нового конфликта. По крайней мере, об этом заявлял министр обороны Великобритании, госсекретарь США. <...> Они рассматривают вероятность военного вторжения в Украину со стороны России даже выше, чем в 2014 году, об этом свидетельствуют не только спутниковые снимки, об этом свидетельствует информация разведывательного характера, которую США и западные союзники получают из своих источников в самой России», — заключил он.

Встреча министра обороны Украины Алексея Резникова с главой Пентагона Ллойдом Остином состоится 18 ноября в Вашингтоне.