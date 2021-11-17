В Конгрессе США сегодня состоятся слушания по «демистификации криптовалюты»

Председательствовать на слушаниях будет конгрессмен, летом представивший законопроект о регулировании криптовалюты.

Объединенный экономический комитет Конгресса США сегодня проведет слушания, посвященные разъяснению роли правительства в контексте криптовалюты. На слушаниях под названием «Демистификация криптовалюты: цифровые активы и роль правительства» показания дадут четыре эксперта. Директор по финансовой политике Вашингтонского института открытых рынков Алексис Гольдштейн, бывший председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами Тим Массад, профессор, директор проекта Blockchain and Digital Asset Project Кевин Вербах, и директор по исследованиям Центра монет Питер Ван Валкенбург. Проводить слушания будут несколько сенаторов, которые ранее высказывались в поддержку регулирования криптовалюты — демократ Роб Портман и республиканец Тед Круз. Председатель объединенного экономического комитета конгрессмен-демократ Дон Бейер в июле внес в Палату Представителей законопроект о регулировании цифровых валют.

В понедельник президент США Джо Байден подписал инфрастркуктурный закон на $1.2 трлн, в котором заложена норма о более строгих требованиях к отчетности по операциям с криптовалютой — в Налоговую Службы США теперь нужно сообщать обо всех транзакциях на сумму более 10 000 долларов.