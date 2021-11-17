Верховный суд, повинуясь вердикту ЕСПЧ, отменил приговор осужденному по делу о сбыте наркотиков Игорю Войчалису и постановил немедленно освободить его из-под стражи.

Страсбургский суд признал незаконной практику так называемых «контрольных закупок» — это когда полиция провоцирует того или иного человека продать наркотик подставному покупателю. Этим покупателем, как правило, становится наркопотребитель, которого самого недавно задержали за сбыт или хранение запрещенный веществ. В обмен на такое «сотрудничество» с полицией ему или ей могут обещать существенное снижение срока, условный приговор или даже вовсе невозбуждение дела.

Коллегия судей ЕСПЧ (в которую входит и представитель России Дмитрий Дедов) рассмотрела объединенное заявление сразу девяти российских осужденных по наркотической статье из разных регионов, от Москвы до Краснодарского края. Все они получили длительные сроки именно в результате таких полицейских провокаций.

В Страсбурге постановили, что в отношении всех 9 заявителей была нарушена Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, и присудили им компенсации от полутора до четырех тысяч евро.

При этом Войчалис был осужден на 8,5 лет колонии еще в 2014-м году, таким образом бОльшую часть срока он уже успел отсидеть.