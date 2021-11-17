Новый эпизод появился в деле Марины Раковой – бывшей замглавы Минпросвещения, которую обвиняют в мошенничестве, — передает агентство ТАСС, ссылаясь на информированный источник. По его данным, речь идет о подозрениях в фиктивном трудоустройстве людей в Российскую академию народного хозяйства и госслужбы. Именно в связи с этим прошли обыски у проректора вуза Владимира Федотова и финансового директора Александра Ефремова. Они находятся в статусе свидетеля.