Новый эпизод появился в деле Марины Раковой – бывшей замглавы Минпросвещения, которую обвиняют в мошенничестве, — передает агентство ТАСС, ссылаясь на информированный источник. По его данным, речь идет о подозрениях в фиктивном трудоустройстве людей в Российскую академию народного хозяйства и госслужбы. Именно в связи с этим прошли обыски у проректора вуза Владимира Федотова и финансового директора Александра Ефремова. Они находятся в статусе свидетеля.
2021-11-17T15:03:00+03:00
2021-11-17T15:03:00+03:00
https://echo.msk.ru/news/2937502-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:03, 17 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Защитим Мемориал: «Заявление можно подписать по указанному в конце текста адресу» Раны, которые не успели затянуться за 30 постсоветских лет, снова кровоточат, и в лагеря идут новые поколения политических и «случайных» арестантов. А страной по-прежнему управляют люди с портретами Дзержинского в кабинетах…