Белоруссия ограничила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» в Польшу

Компания «Гомельсктранснефть» объяснила это внеплановым ремонтом, который продлится около трех дней. В компании «Транснефть» говорят, что работы согласовали, в том числе, с польской стороной.

Отметим, что решения об ограничении поставок нефти принято на фоне острого миграционного кризиса на границе Белоруссии с Польшей. На днях руководитель Белоруссии Александр Лукашенко угрожал Европе перекрыть газ.

Польская сторона сегодня заявила, что национальная система передачи нефти полностью защищена и работает непрерывно.

