Суд в Башкирии оставил под арестом Лилию Чанышеву

Суд в Башкирии оставил под арестом экс-координатора штаба Навального* (организация запрещена в РФ) в Уфе Лилию Чанышеву. Отмечается, что в ходе судебного заседания обвиняемая и защита просили избрать более мягкую меру пресечения. Прокурор просил оставить постановление первой судебной инстанции без изменения.

* Штабы Навального - НКО, признанное иностранным агентом; экстремистская организация, запрещённая в России.