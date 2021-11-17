Суд в Башкирии оставил под арестом Лилию Чанышеву

Суд в Башкирии оставил под арестом экс-координатора штаба Навального* (организация запрещена в РФ) в Уфе Лилию Чанышеву. Отмечается, что в ходе судебного заседания обвиняемая и защита просили избрать более мягкую меру пресечения. Прокурор просил оставить постановление первой судебной инстанции без изменения.
2021-11-17T14:51:27+03:00
2021-11-17T14:52:12+03:00
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14:51, 17 ноября 2021
* Штабы Навального - НКО, признанное иностранным агентом; экстремистская организация, запрещённая в России.
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