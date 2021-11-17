Депутат: Высказывания Жириновского в отношении Коломейцева будет рассматривать комиссия по этике

Высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского в отношении первого замглавы фракции КПРФ в Госдуме Николая Коломейцева будет рассматривать комиссия по этике. Об этом Николай Коломейцев сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Есть комиссия по этике, вот она рассмотрит, а дальше посмотрим юридическую точку зрения, сколько ему предъявить. Благодаря тому, что СМИ все растиражировали, сумма возрастает. [Считаю] госзаказом, конечно. Это Старая площадь вместе с Володиным, это его подконтрольный человек, который как рыбка на посылках действует», — сказал он.

Ранее Владимир Жириновский во время своего выступления в Госдуме упрекнул генерального прокурора Игоря Краснова за то, что тот «слишком много коммунистов, поэтому дела идут не очень хорошо». После реплики депутата Н.Коломейцева из зала В.Жириновский назвал его «ростовским валенком», велел замолчать и предложил лишить депутата мандата.