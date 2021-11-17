Лавров: Москва видит заинтересованность Кишинева в возобновлении переговоров по приднестровскому урегулированию

Москва видит заинтересованность Кишинева в скорейшем возобновлении переговоров по приднестровскому урегулированию, — заявил глава МИДа России Сергей Лавров. По его словам, Москва продолжит выполнять роль посредника в этом вопросе. Из-за пандемии диалог практически не велся. В начале июня в Кишиневе и Тирасполе бывали представители России, Украины, ОБСЕ и наблюдатели от США и ЕС, которые также заявили о необходимости возобновления переговорного процесса.
2021-11-17T14:35:08+03:00
2021-11-17T14:35:08+03:00
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14:35, 17 ноября 2021
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