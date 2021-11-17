Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что для входа в здание Думы потребуется QR код

По словам Володина, это будет касаться и представителей правительства.
Правительство РФ внесло в Думу два законопроекта, касающихся введения системы QR-кодов в России.
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По словам Володина, это будет касаться и представителей правительства.
Правительство РФ внесло в Думу два законопроекта, касающихся введения системы QR-кодов в России.
Защитим Мемориал: «Заявление можно подписать по указанному в конце текста адресу» Раны, которые не успели затянуться за 30 постсоветских лет, снова кровоточат, и в лагеря идут новые поколения политических и «случайных» арестантов. А страной по-прежнему управляют люди с портретами Дзержинского в кабинетах…