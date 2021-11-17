Путин: В России нужны законы, которые будут регламентировать использование генетических данных

В России нужны законы, которые будут регламентировать использование генетических данных, — заявил президент Владимир Путин. По его словам, в теме таких исследований очень много спорных вопросов, в том числе, юридических и этических. Путин сообщил, что на базе Всероссийского института генетики будет создан один из центров генетической информации.

