Делегация NASA намерена обсудить сегодня в Москве недавний инцидент в космосе

Речь идет об испытании противоспутниковой ракеты, — пишет газета Нью-Йорк Таймс Сейчас в российской столице находятся несколько руководителей Управления США по исследованию космического пространства.

Накануне министерство обороны признало пуск ракеты успешным. Она поразила на орбите советский спутник, который уже давно не работал. В Министерстве обороны подчеркивали, что угрозы для космической деятельности обломки этого аппарата не представляют. Военное ведомство выступило после того, как американский Госдепартамент сообщил об испытаниях российского оружия в космосе.