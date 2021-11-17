В России суточная смертность от коронавируса достигла очередного максимума

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России скончались 1247 человек. Уже больше недели этот показатель находится выше отметки в 1200 смертей. При этом за сутки заразились чуть более 36 с половиной тысяч. Эта цифра понемногу снижается уже шестой день подряд.

В России создадут отдельный реестр для людей с медотводом от прививок от коронавируса. В распоряжении газеты Ведомости попал соответствующий приказ Министерства здравоохранения. Эксперты говорят, что примерно 10% россиян имеют права не вакцинироваться от коронавируса по медицинским показаниям. В Госдуме в свою очередь добавили, что вопрос о специальном реестре еще планируют обсуждать в нижней палате.

Власти Красноярского и Хабаровского края вслед за другими регионами ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет.

В Красноярском крае пенсионеров добавили в перечень категорий граждан, для которых эта процедура является обязательной. Власти объяснили это решение сохраняющимися высокими темпами распространения коронавируса среди пожилых. За последние две недели врачи зафиксировали рост в 40 процентов. В Хабаровском крае эпидемиологический порог превышен почти на 70 процентов. По сравнению с предыдущей неделей количество новых случаев увеличилось почти в два раза. Прививочная кампания начнется в ближайшие дни. Власти субъектов рассчитывают на, что в начале будущего года будет вакцинировано до 80 процентов представителей этой возрастной группы. Напомню, что до этого аналогичные решения были приняты в 12 российских регионах страны.

Обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан введена почти во всех российских регионах. В основном она касается тех, кто работает с населением.