Новые обыски прошли по делу, одним из фигурантов которого является ректор школы социальных и экономических наук

Новые обыски прошли по делу, одним из фигурантов которого является помещённый в СИЗО ректор школы социальных и экономических наук Сергей Зуев.

Руководство академии народного хозяйства и госслужбы на этот раз привлекло следователей и полицейских. Они нагрянули к проректору вуза Ивану Федотову и финансовому директору Александру Ефремову. Дома у них прошли обыски в рамках расследования дела о мошенничестве в особо крупном размере. Оно связано с бывшим замминистра просвещения Мариной Раковой и ректором Шанинки Сергеем Зуевым, рассказал источник агентства ТАСС в силовых структурах. По его словам руководителям вуза, чьи квартиры обыскали, присвоен статус свидетелей. Собеседник РИА сказал, что обыски касались также фиктивного трудоустройства в академию.

Напомним, Ракова, Зуев и ещё четверо фигурантов проходят по делу о хищении более 50 миллионов рублей. Деньги по версии следствия были выделены на выполнение госконтрактов в рамках федерального проекта «Учитель будущего» — части национального проекта «Образование». В начале прошлого месяца задержали бывшего министра просвещения, спустя неделю ректора школы социальных и экономических наук. Зуев не признал вину в хищении более 20-ти миллионов у фонда, им руководила Ракова, заказавшего работы у Шанинки. Их, как утверждает следствие, не выполнили, но деньги за них вуз получил. Ректор в отличие от остальных обвиняемых около месяца находился под домашним арестом или в больнице, где перенёс операцию на сердце, но на прошлой неделе его поместили в СИЗО.

Уголовному делу по данным ряда интернет-изданий предшествовал конфликт Марины Раковой с издательством «Просвещение» вокруг многомиллиардных госконтрактов на школьные учебники. В свою очередь, журнал Forbes писал, что полиция заказала экспертизу контрактов Шанинки и фонда министерства просвещения до того, как получила заявление с просьбой проверить эти контракты.

Новые обыски могут быть связаны с тем, что следствие пока не собрало необходимых ему доказательств по делу Зуева и Раковой, — сказал «Эху» научный журналист, главный редактор сетевого издания «Репортер» Виталий Лейбин.

Между тем, официально в силовых структурах и самой Академии народного хозяйства и госслужбы обыски у двух руководителей не комментировали.