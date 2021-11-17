Российскому руководству удалось остановить боевые действия между Азербайджаном и Арменией, говорят в Кремле

О роли Москвы в новой договоренности о прекращении огня сказал сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Обстановка на границе двух республик обострилась за последние несколько дней. Накануне перестрелка переросла в боевые действия с участием артиллерии и бронетехники. Баку обвиняет в провокации Ереван, сказал пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана Айнар Эйвазов.

В свою очередь армянский премьер-министр Никола Пашинян возложил ответственность за случившееся на Азербайджан: «Азербайджан и его союзные силы выступают против нашего государственного режима, нашего суверенитета и независимости Армении. Азербайджан не соблюдает установленные границы и становится страной-агрессором. Теперь он должен вывести войска, которые вошли на территорию Армении. Правительство Республики Армения и армянский народ предпримут все необходимые меры для защиты своих границ, своих земель, своего суверенитета, своей страны». По данным армянской стороны, в результате боев у них погиб один военнослужащий, более десяти попали в плен, свыше двадцати пока не выходят на связь. В Баку говорят о гибели семерых азербайджанских военных.

Западные наблюдатели называют случившийся накануне пограничный конфликт между Азербайджаном и Арменией самым серьезным после окончания завершившейся год назад 44-дневной войны за Нагорный Карабах. По материалам зарубежных изданий рассказывает Ринат Валиулин.

По данным обеих сторон, вооруженный конфликт начался после провокаций на границе, в которых Ереван и Баку обвиняют друг друга, пишет сайт Дойче велле. Число погибших, от одного до 15 военнослужащих с армянской стороны, в разных сообщениях также варьируется. Столкновения произошли на фоне серии приграничных вооруженных инцидентов в ходе прошедшей недели. Би-би-си передает, что боевые действия с участием тяжелой техники, крупнокалиберного оружия и гранатометов были прекращены после телефонных переговоров, которые провел российский министр обороны Шойгу. Армянские СМИ сообщили, что на фоне боев на границе секретарь совбеза Армении обратился к России с призывом защитить территорию республики от атак азербайджанских войск, ссылаясь на российско-армянский договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи в случае агрессии со стороны третьих стран, подписанный Москвой и Ереваном еще в конце 90-х. МИД Азербайджана в свою очередь назвал обострение обстановки на границе «еще одной военно-политической провокацией Армении, целенаправленно нагнетающей обстановку».



Зарубежные эксперты не ожидают эскалации приграничного конфликта в силу того, что, по их мнению, сезон и погодные условия на линии соприкосновения не располагают к ведению длительных позиционных боевых действий.