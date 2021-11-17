Роскосмос и NASA договорились возобновить перекрестные полеты на МКС на российских и американских кораблях, — сообщил агентству Интерфакс исполнительный директор российской госкорпорации Сергей Крикалев. По его словам, сейчас идет обычный рабочий процесс, уточняются детали.

С 2011 года доставка экипажей на МКС осуществлялась только российскими кораблями.

