Z Архив новостей новости
5 0 6 0
13:35, 17 ноября 2021

Роскосмос и NASA договорились возобновить перекрестные полеты на МКС на российских и американских кораблях

Роскосмос и NASA договорились возобновить перекрестные полеты на МКС на российских и американских кораблях, — сообщил агентству Интерфакс исполнительный директор российской госкорпорации Сергей Крикалев. По его словам, сейчас идет обычный рабочий процесс, уточняются детали.
С 2011 года доставка экипажей на МКС осуществлялась только российскими кораблями.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Владимир Лукин и Наталия Солженицына выступили в защиту «Мемориала» Колесо «чрезвычайщины», если дать ему раскрутиться, — это то самое «красное колесо», которое катком пронеслось по нашей стране в прошлом веке. И неважно, какой цвет может принять это колесо…

5 214 6 21768 16.11
Новости

Басманный суд Москвы оштрафовал на миллион рублей телеканал Муз-ТВ Судья Кристина Старовойтова признала телеканал виновным в нарушении запрета пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних…

5 39 6 5191
Блоги

Речь Владимира Путина на открытии мемориала памяти жертв политических репрессий «Стена скорби» (2017 г.) Наш долг – не допустить забвения. Сама память, чёткость и однозначность позиции, оценок в отношении этих мрачных событий служат мощным предостережением от их повторения…

5 130 6 17421 13.11
Блоги

Блог «Новой газеты»

Защитим Мемориал: «Заявление можно подписать по указанному в конце текста адресу» Раны, которые не успели затянуться за 30 постсоветских лет, снова кровоточат, и в лагеря идут новые поколения политических и «случайных» арестантов. А страной по-прежнему управляют люди с портретами Дзержинского в кабинетах…

5 135 6 20495 15.11
Блоги

Сергей Марков политолог

Никто не хочет стать врагом народа Власть не хочет повторять политические ошибки. Никто не хочет из-за куаркодов обрушить политическую поддержку власти…

5 33 6 5796 10:44
Голосование
Отреагирует ли Владимир Путин на отказ Людмилы Петрушевской от госпремии?
5 48 6 8733 14.11
Блоги

Deutsche Welle

Путин за спиной Лукашенко: что говорят в ФРГ о роли РФ в миграционном кризисе На фоне обострения миграционного кризиса на границе ЕС и Беларуси в Германии обсуждают роль РФ как главного союзника Минска. Москве ждать санкций или сотрудничества?..

5 77 6 44744 10.11
Блоги

Лев Шлосберг член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

Политическая шизофрения или «стокгольмский синдром» Для того, чтобы клеймо «иностранного агента» было изъято из российского законодательства, нельзя поддерживать тех, кто это клеймо туда внёс…

5 101 6 18645 16.11
Блоги

Леонид Пастернак журналист-международник

Почему Евросоюз не принимает беженцев из Беларуси? ризис нужно решать совместными усилиями ЕС, РФ, Беларуси, Турции и Украины. Только конструктивный международный диалог способен сдвинуть ситуацию с «мёртвой точки»...

5 31 6 6045 13.11
Блоги

Денис Карагодин Расследование КАРАГОДИНА

ФОТО «Сбор работников НКВД для общения и обмена опыта» На фотографии, предположительно, опознан палач Томского горотдела НКВД – Сергей ДЕНИСОВ…

5 84 6 17210 11.11
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Хрустальная ночь — преступление целого народа. Как выдают лицензию на убийство? Хрустальная ночь — преступление целого народа. Как выдают лицензию на убийство? С моей точки зрения, Хрустальная ночь — это символ того, что целый народ в силу определенных обстоятельств может стать соучастником безумных преступлений…

5 74 6 16471 16.11
8читать ;смотреть
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

История с географией Россия хочет, чтобы ее граждане отлично помнили ее географию – протяженность границ, сферы интересов, количество исконно наших территорий – и практически забыли историю, то есть цену, которая за все это заплачена…

5 81 6 18653 06:26
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Ювелирно загадили космос Превратить космос в поле боя и загадить окрестности Земли обломками – это, конечно, именно то, о чем мечтали Циолковский, Королев и Гагарин…

5 169 6 38867 16.11
Блоги

Владимир Рыжков политик

Заявление фракции Партии «ЯБЛОКО» в Московской городской Думе Каждый депутат — представляет сотни тысяч москвичей, и имеет право выступать от их имени. Ликвидация каких-либо дискуссий административным образом ставит под удар саму идею политического представительства…

5 25 6 15737 10.11
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Цена невмешательства Позволив Азербайджану «отжать» у Армении все, что можно, продолжая благодушно взирать на усиление Турции, Кремль доведет дело до того, что России придется из этого региона уйти…

5 50 6 12067 10:59
Блоги

Андрей Пионтковский публицист, политолог

Третья вербовка Эти выразительные кадры сохранят для потомков два знаменательных мгновения истории ХХI века…

5 100 6 72227 10.11

Популярное за неделю

Новости

«Медуза»: В Кремле готовятся к перезагрузке прививочной кампании Перезапускать вакцинацию от ковида будет администрация президента..

5 20 6 73679
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Лукашенко уже неделю тужится над огромным участком белорусско-польской границы. И он думает, что он хорошо спрятался…

5 20 6 92286 10.11
#слушать 51:10 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Отреагирует ли Владимир Путин на отказ Людмилы Петрушевской от госпремии?
5 48 6 8746 14.11
Блоги

Илья Варламов блогер

Почему же мигранты не едут в Россию? Может, дело не в насаждении западных ценностей, а в том, что в Евросоюзе уровень жизни банально выше? Причём настолько, что в сторону России и Белоруссии эти мигранты даже не посмотрят…

5 194 6 141825 11.11
Блоги

+ Алексей Венедиктов — об антипрививочниках, национальном вопросе и Навальном Алексей Венедиктов — об антипрививочниках, национальном вопросе и Навальном Я абсолютно уверен, что в ближайшем окружении Навального существует агент, который вот аккуратно, очень вежливо проводит вот эти мысли по заданию спецслужб…

5 166 6 98801 14.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9326702
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5085525

Сегодня в эфире