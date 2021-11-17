Профильный комитет Госдумы скорректировал законопроект о расширении полномочий полиции

Депутаты решили отказаться от пункта, в котором предлагалось разрешить сотрудникам полиции стрелять в ситуациях, представляющих угрозу. Поправку критиковали за размытую формулировку. Зампред профильного комитета.

Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев уточнил агентству ТАСС, что в эту статью закона изменения вносить не будут. Исключили депутаты из законопроекта и пункт об освобождении полицейских от преследования за действия при исполнении, если они были законными и обоснованными. В остальном документ был рекомендован к принятию во втором чтении. Первое чтение он прошел еще в прошлом году. Инициатива определяет основания, на которых полицейские могут проникать в жилые и иные помещения, на частную территорию, оцеплять строения и вскрывать машины.

Профильный комитет Госдумы предложил провести второе чтение законопроекта 23 ноября.