Ангела Меркель получит собственное бюро в парламенте Германии

При этом в ее подчинении будет вдвое больше сотрудников, чем просил Комитет по бюджету, — пишет журнал Шпигель. Офис исполняющей обязанности канцлера после ее отставки станут обслуживать девять человек. Средства будут выделять из бюджета, — говорится в документах, которые оказались в распоряжении журналистов. Право на собственное бюро в Бундестаге имеют все уходящие в отставку федеральные канцлеры и президенты Германии.

Между тем, представители оппозиции подозревают Меркель в том, что она хочет открыть теневую канцелярию и сохранять влияние на будущих руководителей правительства страны.