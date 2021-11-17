Белорусская компания «Гомельтранснефть» ограничила поставки углеводородного сырья в Европу через Польшу

На одной из веток магистрального трубопровода Дружба начался внеплановый ремонт. Об этом рассказал официальный представитель компании Гомельтранснефть Игорь Демин, которого цитирует ТАСС. В связи с этим прокачка нефти в сторону Польши в районе Адамовой заставы ограничена. Демин добавил, что работы продолжаться около трех суток. При этом плановое задание по объемам на месяц не пересматривается. Решение принято на фоне миграционного скандала между Белорусские и Польшей. На границе между государствами скопилось несколько тысяч беженцев из стран Ближнего Востока, которые намерены попасть в Германию через территорию Польши. Европейский союз обсуждает пакет санкций в отношении Минска а Белоруссия в ответ грозит ограничить поставки углеводородов на Запад.

Магистральный трубопровод Дружба проходит через Брянск после чего разделяется на две ветки, ведущие в страны Европы.