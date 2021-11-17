Суд в Уфе в эти минуты рассматривает жалобу на арест соратницы Алексея Навального Лилии Чанышевой

Ее обвиняют в руководстве экстремистской организацией. Ранее на слушаниях по вопросу о мере пресечения сама Чанышева говорила о своей возможной беременности, однако это не остановило судью от решения отправить ее в СИЗО.

Как отметил корреспондент «Эха» в Уфе Разиф Абдулин, после ареста Чанышевой была сформирована группа в ее поддержку.

Защита Чанышевой настаивает, что ее политическая деятельность была абсолютно легальной. Она стала первой арестованной по делу об экстремизме, которое было возбуждено против соратников оппозиционного политика.