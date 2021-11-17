В деле против ректора Высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева появились новые фамилии

Сегодня пришли сообщения об обысках у двух руководителей Академии народного хозяйства и госслужбы.

Силовики пришли домой к заместителю главы Российской академии народного хозяйства и государственной службы Ивану Федотову и руководителю финансового отдела вуза Александру Ефремову. Оба подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник. Собеседник издания уверяет, что обыски связаны с делом бывшего заместителя главы Министерства просвещения России Марины Раковой и ректора Московской высшей школы социальный и экономических наук Сергея Зуева. Их обвиняют в многомиллионном хищении при исполнении госконтрактов. Уголовное преследование начали по заявлению Фонда новых форм развития образования, с которым были заключены эти контракты. Ракова курировала организацию, когда работала в правительстве. Якобы именно она лоббировала выделение средств на работы, которые не выполнялись.

Проректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России (РАНХиГС) Владимир Федотов и финансовый директор вуза Александр Ефремов проходят свидетелями по делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.