Песков: В Кремле сначала считали, что пандемия Сovid завершится через полгода-год, но ошибались: конца и края не видно

В Кремле сначала считали, что пандемия Сovid завершится через полгода-год, но ошибались: конца и края не видно. Это сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков добавил, что тема QR-кодов на встрече Путина и главы «Аэрофлота» упоминалась, но не стояла во главе угла.
2021-11-17T12:35:54+03:00
2021-11-17T12:38:20+03:00
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12:35, 17 ноября 2021
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