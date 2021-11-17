Песков: В Кремле сначала считали, что пандемия Сovid завершится через полгода-год, но ошибались: конца и края не видно

В Кремле сначала считали, что пандемия Сovid завершится через полгода-год, но ошибались: конца и края не видно. Это сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков добавил, что тема QR-кодов на встрече Путина и главы «Аэрофлота» упоминалась, но не стояла во главе угла.