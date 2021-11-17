Европейский суд по правам человека постановил, что карантин не является нарушением прав человека

Решение было принято по жалобе жителя Румынии, — пишет Российская газета. Заявитель настаивал, что жесткие ограничения, которые были введены правительством в течение почти двух месяцев оказались равносильны лишению свободы. В суде решили, что поскольку заявитель мог покидать дом в предусмотренных требованиями случаях и не был лишен социальных контактов, то приравнивать локдаун к заключению неприемлемо.

Эксперты обращают внимание, что суд в Страсбурге впервые рассмотрел вопрос о том, нарушает ли карантин одну из статей Конвенции по правам человека, — пишет издание.