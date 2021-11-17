ТАСС: Следователи провели обыски у проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы Ивана Федотова

Следователи провели обыски у проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы Ивана Федотова, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на свои источники. Также следственные действия прошли у финансового директора вуза Александра Ефремова. Как пояснил собеседник агентства, это связано с уголовным делом о мошенничестве, по которому проходит экс-зам.министра просвещения Марина Ракова и ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев.

Ранее Зуев и Ракова были помещены под стражу. Какой процессуальный статус у Федотова и Ефремова, не уточняется.