Азербайджан сообщил о гибели 7 военных и 10 раненых в ходе боёв с Арменией, которые произошли накануне

В Ереване в свою очередь рассказали о потерях одного военнослужащего, а также пленённых или пропавших без вести.

В числе убитых азербайджанцев лейтенант, прапорщик, младший сержант и четверо рядовых. После их гибели в Баку возбудили уголовное дело. Его будут расследовать по статьям убийство, совершённое на национальной, расовой или религиозной почве и покушение на него. Армянские военные, причастные к преступлению, должны быть наказаны в соответствии с международным правом, заявили в Минобороны Азербайджана. Там считают, что к возобновлению боевых действий привела провокация с армянской стороны. Ереван, в свою очередь, обвиняет Баку во вчерашнем нападении на свою территорию. Армения также понесла потери, погиб контрактник, больше 10-ти человек оказались в плену, почти о 25-ти военнослужащих ничего не известно. Информацию о раненых в Ереване уточняют. Конфликт начался накануне в Сюникской области на юге Армении на границе с Азербайджаном. Обе стороны применяли артиллерию и бронетехнику. Только после вмешательства российской стороны ситуацию удалось урегулировать. Сейчас она стабильная, говорят стороны конфликта.

Азербайджан в ходе прошлогодней войны из-за Карабаха, которая длилась полтора месяца, вернул под контроль часть районов, утраченных в 90-е годы. В конфликтующий регион вошли российские миротворцы.