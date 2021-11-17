Представители NASA собираются обсудить сегодня в Москве недавний инцидент в космосе

Сейчас в российской столице находятся несколько руководителей Управления США по исследованию космического пространства. Они будут поднимать вопрос об испытаниях российской противоспутниковой ракеты, — пишет газета «Нью-Йорк Таймс».

Накануне министерство обороны признало пуск ракеты успешным. Она поразила на орбите советский спутник, который уже давно не работал. В Министерстве обороны подчеркивали, что угрозы для космической деятельности обломки этого аппарата не представляют. Военное ведомство выступило после того, как американский Госдепартамент сообщил об испытаниях российского оружия в космосе. В Вашингтоне настаивали, что именно обломки этого спутника создали угрозу для МКС.

Директор Центра анализа стратегии и технологии Руслан Пухов считает, что противоспутниковое оружие должно иметь приоритет с точки зрения безопасности страны. Пухов отметил, что нынешнего российского военного бюджета не хватит на все направления, и поэтому необходимо определиться с приоритетами.