Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети действием автоматики

Минэнерго Белоруссии сообщило об отключении первого энергоблока БелАЭС от сети энергоснабжения в связи со срабатыванием системы автоматической защиты. Специалистами проводится диагностика и анализ работы технологических систем. «Радиационный фон на АЭС и в зоне наблюдения в норме», — отмечается в сообщении.