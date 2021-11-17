В России создадут Специальный реестр, куда будут вносить людей с медотводом от вакцинации против коронавируса

В России создадут Специальный реестр, куда будут вносить людей с медицинским отводом от вакцинации против коронавируса. Как следует из приказа Министерства здравоохранения, который оказался в распоряжении газеты «Ведомости», людям из этого списка не будут выдавать коды на посещение общественных мест. Они получат лишь сертификат с указанием срока действия, который будет индивидуальным для каждого пациента.

По оценке экспертов, противопоказания в этом случае могут иметь около 10% взрослого населения страны, речь идет в том числе о тяжелых аллергических реакциях и обострении хронических заболеваний, — пишет газета.