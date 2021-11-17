Суточная смертность от коронавируса в России достигла очередного максимума

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России скончались 1247 человек. Уже больше недели этот показатель находится выше отметки в 1200 смертей. При этом за сутки заразились чуть более 36 с половиной тысяч. Эта цифра понемногу снижается уже шестой день подряд.

