«Коммерсантъ»: Организаторы новогодних ярмарок хотят получить в этом году скидку на аренду площадей в торговых центрах

Организаторы новогодних ярмарок, как пишет газета «Коммерсантъ», хотят получить в этом году скидку на аренду площадей в торговых центрах. Это связано с неопределенностью по поводу ограничений из-за пандемии коронавируса. После нескольких волн заболеваемости и периодов нерабочих дней, по данным газеты, сократилось количество потенциальных участников ярмарок, а также их ассортимент. Однако полностью отказываться от проведения подобных мероприятий торговые центры не собираются. Они рассчитывают с помощью новогодних ярмарок получить дополнительный приток покупателей.
2021-11-17T11:33:06+03:00
2021-11-17T11:33:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:33, 17 ноября 2021
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