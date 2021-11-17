«Коммерсантъ»: Организаторы новогодних ярмарок хотят получить в этом году скидку на аренду площадей в торговых центрах

Организаторы новогодних ярмарок, как пишет газета «Коммерсантъ», хотят получить в этом году скидку на аренду площадей в торговых центрах. Это связано с неопределенностью по поводу ограничений из-за пандемии коронавируса. После нескольких волн заболеваемости и периодов нерабочих дней, по данным газеты, сократилось количество потенциальных участников ярмарок, а также их ассортимент. Однако полностью отказываться от проведения подобных мероприятий торговые центры не собираются. Они рассчитывают с помощью новогодних ярмарок получить дополнительный приток покупателей.