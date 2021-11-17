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11:31, 17 ноября 2021

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун вновь предстанет перед судом

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о неуважении к суду. Рассматривать его будет суд в Подольске, — сказали в надзорном ведомстве. . Поводом послужило поведение обвиняемого на предыдущем процессе. Следствие настаивает, что Шестун оскорблял участников разбирательства, в том числе приставов, высказывал угрозы убийством.

В декабре прошлого года бывшего чиновника приговорили к 15 годам колонии строгого режима по обвинению в получении крупной взятки и мошенничестве. Сам Шестун вины не признал, он считает дело политическим.


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