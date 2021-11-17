Москвичи и жители области могут не получить отправления Почты России вовремя из-за неполадок в сортировочном центре в аэропорту Внуково.

Авария произошла из-за неполадок кабеля электропитания и незначительно повлияла на работу центра. Технические службы немедленно подключили резервные генераторы, но в полной мере восстановить подачу энергии не представляется возможным и часть операций с корреспонденцией не были выполнены. В компании ТАСС пояснили, что сейчас активный сезон, когда посылки из Китая поступают в большом объеме и загрузка центря является максимальной. Предполагается, что ликвидировать последствия сбоя удастся только к завтрашнему дню, но сроки при этом сдвинутся незначительно. Проблемы не коснутся всех получателей в Москве и Подмосковье, а лишь небольшой их части.

По оценкам специалистов, задержки при получении посылок не превысят сутки