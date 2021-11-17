Комитет Думы рекомендовал принять во II чтении проект о расширении полномочий полиции

Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в среду рекомендовал палате поддержать во втором чтении резонансный законопроект о полномочиях полиции, передает корр. ТАСС. Инициатива в том числе определяет перечень оснований, по которым полицейские могут вскрывать автомобили, регламентирует оцепление ими строений и территорий.

Поправки в закон «О полиции» были внесены правительством в Госдуму в мае 2020 года и приняты в первом чтении в декабре того же года. Полицейским даются полномочия проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять строения, жилые помещения и территории (в действующем законодательстве — только участки местности). Кроме того, полицейским предлагается разрешить представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.