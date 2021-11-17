Сербия хочет попросить Россию увеличить объемы поставок газа

Президент республики Александар Вучич сказал в эфире местного телеканала «Хеппи ТВ», что речь идет о цифре в три миллиарда кубометров ежегодно на протяжении 10 лет. Он также посетовал на рост цен на энергоноситель. Вучич планирует обсудить вопрос о ценах и поставках газа на встрече с российским президентом Владимиром Путиным. Она должна пройти в конце месяца в Москве.
2021-11-17T11:04:21+03:00
2021-11-17T11:04:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:04, 17 ноября 2021
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