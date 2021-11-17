Швеция может отправить своих военных на помощь Украине

Власти королевства поддержали инициативу Балтийских стран о проведении учебной миссии под руководством Евросоюза. Стокгольм объявил об этом на фоне сообщений о том, что Россия стягивает свои войска к границе Украины. В Кремле в свою очередь подчеркивают, что Запад не должен беспокоиться по поводу передвижения российских военных по своей территории.