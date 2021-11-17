Швеция может отправить своих военных на помощь Украине

Власти королевства поддержали инициативу Балтийских стран о проведении учебной миссии под руководством Евросоюза. Стокгольм объявил об этом на фоне сообщений о том, что Россия стягивает свои войска к границе Украины. В Кремле в свою очередь подчеркивают, что Запад не должен беспокоиться по поводу передвижения российских военных по своей территории.
2021-11-17T11:03:39+03:00
2021-11-17T11:03:39+03:00
https://echo.msk.ru/news/2937406-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:03, 17 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Защитим Мемориал: «Заявление можно подписать по указанному в конце текста адресу» Раны, которые не успели затянуться за 30 постсоветских лет, снова кровоточат, и в лагеря идут новые поколения политических и «случайных» арестантов. А страной по-прежнему управляют люди с портретами Дзержинского в кабинетах…