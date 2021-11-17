Варшава обвинила Минск в причастности к масштабной хакерской атаке электронной почты и соцсетей польских политиков

Варшава обвинила Минск в причастности к масштабной хакерской атаке электронной почты и соцсетей высокопоставленных польских политиков. Инцидент произошёл в июне.

Подтверждения международных аналитиков, большой доклад о кибератаке спецслужб — всё это указывает на то, что взлом почтовых ящиков, включая правительственные, был проведён из Белоруссии. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Польши в эфире национального телевидения. Петр Мюллер напомнил, что летом взломали, в том числе, электронную почту главы канцелярии польского премьера. По словам пресс-секретаря правительства это был первый этап дестабилизации ситуации, следующим стал кризис с мигрантами на границе, который начался больше недели назад и длится до сих пор. Ранее власти Польши утверждали, что кибератаки могут быть связаны с российскими спецслужбами. Сообщалось также о том, что хакеры взломали несколько тысяч адресов электронной почты, включая членов правительства, депутатов, сенаторов. Тем временем, ситуация на белорусско-польской границе вчера резко обострилась. Группа мигрантов из стран Ближнего Востока пыталась сломать забор и в очередной раз прорваться в Евросоюз. Польские пограничники применили слезоточивый газ, водомёты и светошумовые гранаты. Есть пострадавшие с обеих сторон. Ночью мигранты несколько раз пытались перейти границу, но безуспешно, сообщили власти Польши.

Варшава обвиняет в кризисе не только Минск, но и Москву. В Кремле такие утверждения назвали неприемлемыми. Белорусский руководитель Александр Лукашенко считает, что страны Запада ответственны за ситуацию с мигрантами.