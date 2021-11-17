На 42-м году жизни скончалась актриса Кристина Асмаловская

На 42-м году жизни скончалась бывшая ведущая детской телепрограммы АБВГДейка и участница шоу «Танцы со звездами», актриса Кристина Асмаловская. По предварительным данным причиной смерти могли стать последствия коронавируса, однако окончательный диагноз врачи еще не озвучили, — пишет газета РБК. Дата и место похорон Асмаловской пока не назначены. Она также снималась в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Адъютанты любви».

