Кинокомпания Miramax подала в суд на режиссера Квентина Тарантино

Она хочет запретить ему продавать части сценария фильма «Криминальное чтиво». Речь идет об отрывках, которые не вошли в итоговый вариант картины.



Тарантино создал специальный сайт. Части сценария он продает в электронном виде как так называемые невзаимозаменяемые токены, — это уникальный цифровой код, который невозможно подменить или скопировать. Он подтверждает право владельца на конкретный цифровой актив.

Представители Miramax считают, что сам режиссер нарушает интеллектуальные права на фильм, которые принадлежат киностудии.