Власти Польши сообщают о крупной кибератаке из Белоруссии

Она произошла еще в июне. Были взломаны почтовые ящики. В том числе правительственных ведомств, — рассказали в Кабинете министров. Кто причастен к этому нападению, там пока не уточнили.



Между тем мигранты на белорусско-польской границе вновь попытались прорваться на территорию Польши, — говорят в Варшаве. Это произошло сразу на нескольких участках, однако, как дали понять в Министерстве обороны страны, попытки закончились безрезультатно. В ведомстве подчеркнули, что готовятся к затяжному развитию кризиса, который продлится несколько месяцев.

Ситуация в регионе обострилась с начала прошлой недели, когда к границе стали прибывать большие группы выходцев из стран Азии и Африки. Запад обвиняет власти Белоруссии в причастности к этому, в Минске обвинения отвергают.

Тем временем в польской полиции сказали, что начали расследовать случаи нападения мигрантов на полицейских и пограничников.

