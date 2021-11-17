Почта России предупреждает москвичей о возможной задержке отправлений посылок

Это связано с аварией в сортировочном центре, который находится во Внукове. В результате был поврежден кабель электропитания. Сейчас активный сезон, поступает большое количество посылок. Справиться с обработкой всех отправлений только на резервном питании без задержек не получится, пояснили в госкомпании. Там в то же время заверили, что сами задержки не превысят одних суток.