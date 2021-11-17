Суд в США должен вынести сегодня приговор одному из самых известных участников штурма здания Конгресса

Сторонник бывшего президента Дональда Трампа чаще всего упоминался в прессе как Шаман конспирологического движения Кьюанон, на многих фотографиях он позировал в меховой шапке с рогами и обнаженным торсом.

Бывший актер и моряк 33-летний Джейкоб Ченсли был арестован 10 месяцев назад и с тех пор находится в тюрьме по обвинениям в участии в насильственном захвате Капитолия 6 января — благодаря своему наряду в виде шапки из шкуры койота с рогами, голого торса и раскрашенного в цвета американского флага лица, стал самым известным захватчиком Капитолия. Провозгласивший себя шаманом ультраправого экстремистского конспирологического движения Qanon, Ченсли не стеснялся позировать внутри Капитолия во время захвата — что легло в основу доказательной базы со стороны прокуратуры. Адвокат Джейкоба Ченсли попытался представить суду своего клиента как ненасильственного человека веры в шаманизм. В сентябре Джейкоб Ченсли отверг движение Qanon, заявил, что потерял веру в Дональда Трампа и пошел на сделку с правосудием — он признал вину по одному из пунктов обвинения «воспрепятствование официальной процедуре Конгресса США».

Обвинение требовало для Ченсли больше четырех лет тюрьмы. Если суд поддержит это требование, то приговор станет одним из самых строгих по делу о захвате здания американского Конгресса в начале этого года.