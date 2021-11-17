В Лондоне при невыясненных обстоятельствах умерла жена пожизненно осуждённого бывшего сенатора Игоря Изместьева

Нашли Ирину Изместьеву на диване в её лондонском доме. О её смерти сообщили друзья в соцсетях. Супруга экс-сенатора от Башкирии умерла в разгар имущественного спора, написал у себя в фейсбуке хорошо знакомый с погибшей бизнесмен Евгений Чичваркин, который живёт в Британии. Детали судебной тяжбы он не раскрыл. Предприниматель надеется, что британские сыщики выяснят причины случившегося. Он назвал погибшую очень здоровым и жизнерадостным человеком.

В свою очередь близкая подруга Изместьевой рассказала газете Комсомольская правда, что она в последние дни плохо себя чувствовала. Кашляла, принимала антибиотики, но коронавирусом не болела, уверяет певица Миранда Марианашвили.

Газета напоминает, что Изместьевы переехали в британскую столицу до задержания главы семейства и уголовного дела. Игоря Изместьева больше 10-ти лет назад осудили до конца жизни. Его признали виновным в создании и руководстве вооружённой группой, организации убийств и теракта. В числе обвинений было покушение на жизнь сына на тот момент действующего главы Башкирии Муртазы Рахимова. Вину Изместьев не признал.

В сентябре прошлого года Верховный суд отказался отменить пожизненный срок Изместьеву. В Совет Федерации его избрали как представителя от Башкирии в 2001 году. Через пять лет Изместьев был лишен парламентских полномочий за совмещение политической деятельности с коммерческой.