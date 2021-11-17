Власти Армении подтверждают гибель одного военнослужащего в результате боевых действий на границе с Азербайджаном

Не меньше 13 попали в плен, без вести пропали 24 человека, — сообщили в Министерстве обороны Армении. Там добавили, что в целом режим прекращения огня соблюдается.

Ситуация обострилась накануне днем, когда перестрелка на восточной границе Армении с Азербайджаном переросла в боевые действия с применением артиллерии и бронетехники. Как сообщили позже в Министерстве обороны России, прекращения огня удалось добиться после переговоров главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с армянскими и азербайджанскими коллегами.

Армянский премьер Никол Пашинян обвинил Баку в прямой агрессии.

Ранее Пашинян отправил в отставку министра обороны Армении. Он считает, что теперь уже бывший глава военного ведомства несет ответственность за происходящее на границе. В свою очередь, в Баку обвиняли армянскую сторону в провокациях на границе.